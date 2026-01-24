Australian Open 2026: Sinner-Spizzirri interrotta nel corso del terzo set per la Extreme Heat Policy

Sinner-Spizzirri interrotta. Il match, valido per il terzo turno dell’Australian Open, è stato fermato al termine del terzo set a causa dei parametri critici della Extreme Heat Policy. Valore di 4.9, su un 5 massimo, raggiunto sulla Heat Stress Scale, che ha fatto scattare l’interruzione obbligatoria nel corso del terzo set. Stop forzato sul punteggio di 6-4 3-6 3-1 per Spizzirri con Sinner in preda a una crisi di crampi a causa del caldo. Chiusura del tetto in corso della Rod Laver Arena.

AGGIORNAMENTO 04.35 – Match interrotto sul 3-1 Spizzirri nel terzo set.

AGGIORNAMENTO 04.38 – Chiusura del tetto in corso.

AGGIORNAMENTO 04.44 – Riprende il gioco.

COS’È L’EXTREME HEAT POLICY

Si tratta di una serie di protocolli progettati per garantire condizioni di gioco eque e ridurre il rischio di problemi di salute legati al calore estremo. La Heat Stress Scale (HSS) è una scala che varia da 1.0 a 5.0. Nel caso in cui il parametro raggiunga il valore 5.0, scatta la sospensione dei match. Per quanto concerne il singolare maschile e quello femminile il valore che fa scattare i cooling break è pari a 4. Nel singolare femminile, in caso di valore dell’HSS pari a 4 registrato in qualsiasi momento nel corso dei primi due set, sarà prevista una pausa di 10 minuti tra il 2° e il 3° set. Per quanto concerne il singolare maschile, un valore dell’HSS pari a 4 verificatosi nel corso dei primi tre set porterà a una pausa di 10 minuti tra il 3° e il 4°.