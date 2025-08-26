US Open 2025, Maya Joint sfata il tabù Slam: sconfitta Kasintseva

Dopo tre eliminazioni al primo turno, Maya Joint ha finalmente sfatato il tabù che in questo 2025 l’ha vista sempre eliminata al primo turno Slam. Nell’esordio allo US Open 2025, l’australiana ha sconfitto la qualificata andorrana Victoria Jimenez Kasintseva (n. 130 WTA) per 6-4, 7-6 (8-6). Un match combattuto, soprattutto nel secondo set durato 66 minuti: Kasintseva ha avuto due set point sul 5-3 e un terzo nel tie-break sul 6-5. Ma Joint ha reagito bene, chiudendo con tre punti consecutivi e sigillando il successo.

Maya Joint si conferma una delle rivelazioni più brillanti del tennis femminile negli ultimi 18 mesi. A soli 19 anni, la giovane australiana è passata dalla posizione n. 773 di inizio 2024 alla top 50 mondiale, una scalata vertiginosa costruita passo dopo passo. Nel 2024 ha conquistato due titoli ITF (un W75 a Burnie e un W35 a Santo Domingo), ha centrato la sua prima vittoria in uno Slam agli US Open e ha chiuso la stagione con la finale nel WTA 125 di Varsavia. Ma è nel 2025 che ha compiuto il salto definitivo: i successi nei WTA 250 di Rabat (terra) ed Eastbourne (erba) l’hanno consacrata al grande pubblico. Ora la n. 43 del mondo si prepara a un secondo turno di fuoco che la vedrà opposta alla testa di serie n. 8 e finalista di Wimbledon Amanda Anisimova.