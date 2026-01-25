Sinner applaude la vittoria dello sciatore Franzoni: “Complimenti, campione”

Jannik Sinner avrà anche scelto il tennis, ma rimarrà per sempre legato a uno sport come lo sci. Non sorprende dunque che sui social abbia celebrato il successo di Giovanni Franzoni, vincitore sulla Streif di Kitzbuhel. “Complimenti, campione” recita una storia postata su Instagram dal tennista azzurro, che da bambino aveva battuto proprio il coetaneo Franzoni in una gara di sci risalente al 2009.

A fare chiarezza sul rapporto tra i due è stato proprio lo sciatore, che ha rivelato: “Dopo le prove cronometrate mi sono sentito con Sinner. Ho visto che aveva iniziato a seguirmi su Instagram e allora gli ho scritto. È una grandissima persona, oltre che un grande sportivo. Mi ha fatto i complimenti, mi ha incoraggiato e mi ha lasciato anche il suo numero. Si vede che è una persona spontanea. Ricevere un messaggio da un campione così può solo darmi la carica“.