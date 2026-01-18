Australian Open 2026: Vondrousova si ritira dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Dopo i problemi sorti ad Adelaide, Marketa Vondrousova non giocherà l’Australian Open 2026. La tennista ceca ha alzato ufficialmente bandiera bianca un’ora prima del match d’esordio che l’avrebbe vista impegnata contro l’americana Hailey Baptiste. Il problema alla spalla non è migliorato nei giorni che hanno preceduto il torneo e così Vondrousova con dispiacere ha annunciato il forfait: “Mi dispiace dovermi cancellare dall’Australian Open, ma devo dare priorità alla mia salute. Questa decisione non è stata facile, grazie a tutti per il supporto”. Su Campo 13 sarà dunque derby a stelle e scrisce, con Baptiste che se la vedrà contro la connazionale e lucky loser Taylor Townsend.

