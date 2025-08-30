US Open 2025: Sinner e Shapovalov si salutano prima del match (VIDEO)

Jannik Sinner e Denis Shapovalov sono pronti ad affrontarsi nel 3° turno degli US Open 2025. L’azzurro e il canadese come da prassi nella mattinata hanno avuto modo di fare il riscaldamento sull’Arthur Ashe Stadium che li vedrà poi protagonisti nel secondo match dalle ore 17.30 italiane, quello che seguirà Gauff-Frech. Per l’azzurro, che nella giornata precedente si era allenato indoor, tutto nella norma e anche a fine warmup il clima è disteso. Jannik ha anche incrociato lo sguardo e salutato il canadese Shapovalov, avversario che ritrova in campo per la prima volta dall’unico precedente all’Australian Open 2021. In quell’occasione vinse Shapovalov in cinque set, dall’altra parte della rete Sinner era reduce dalla vittoria del Great Road Ocean Open nella finale con Travaglia, al termine di un evento condito da doppi turni. Quella a Flushing Meadows sarà certamente una sfida diversa per contenuti tattici ed equlibri.