Berrettini: “Ho voglia di giocare, l’obiettivo è trovare la continuità. Sono carico per Miami”

Matteo Berrettini, in cerca di riscatto dopo l’inizio di stagione altalenante (4 vittorie e 4 sconfitte), è pronto per l’esordio nel Masters 1000 di Miami 2026, in programma dal 18 al 29 marzo. Il romano, attualmente alla posizione numero 68 del ranking ATP, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo feeling con il cemento della Florida e del momento d’oro che sta vivendo il tennis italiano, che al momento vanta ben 4 giocatori nella top 20 mondiale.

Il percorso a Indian Wells e il periodo d’oro del tennis azzurro

L’ex numero 6 del mondo ha esordito facendo il punto sul suo cammino nel primo 1000 della stagione, nel deserto californiano di Indian Wells, in cui è uscito sconfitto, ma a testa alta, al secondo turno contro il numero 4 del mondo Alexander Zverev. “A Indian Wells sono state due partite di livello molto alto, ci sono tante cose positive da quel torneo”. E sul resto della stagione, l’azzurro, molto ottimista, ha detto: “Mi sento carico, sto recuperando le energie per competere con i migliori. Ho tanta voglia di fare bene e giocare, questa è già una vittoria. Quest’anno l’obiettivo non è la classifica, ma la continuità che mi è mancata. Da lì possiamo partire per risultati importanti”.

Matteo ha commentato anche il periodo incredibile che il movimento tennistico italiano sta vivendo: con l’ingresso di Darderi al fianco di Cobolli, Musetti e Sinner, l’Italia vanta 4 giocatori nei primi 20 del mondo. “Quattro italiani nella top 20? Avere una rosa così ricca è merito di una generazione che si aiuta a vicenda, ci sono poi dei talenti generazionali come Sinner e Musetti. Sono fiero di tutto ciò”.

Miami 2026 può essere il punto di svolta?

Pronto per sfidare al primo turno Alexandre Muller, numero 90 al mondo, “The hammer” ha riflettuto sulle sue sensazioni riguardo il Masters 1000 di Miami, in cui il romano vuole migliorare il risultato dello scorsa stagione (sconfitta ai quarti di finale per mano di Taylor Fritz). “Sono carico. L’anno scorso ho vissuto due settimane molto positive. So però che bisogna pensare partita per partita e andare un passettino alla volta. Sto recuperando fisicamente e mentalmente le energie che mi servono per competere con i migliori”.

“Quando torni in un torneo in cui hai giocato bene senti quel feeling che ti dice che puoi giocare bene. Negli anni precedenti non ero mai riuscito a trovare il feeling – ha ammesso Berrettini –. C’erano sempre state alcune cose che non mi avevano fatto sentire a casa. Invece l’anno scorso sono riuscito a trovare il ritmo e l’energia giusti. Ho giocato delle ottime partite; anche quella con Bergs è stata di livello molto alto. Sicuramente mi porto dietro il ricordo dell’anno scorso” ha concluso il finalista di Wimbledon 2021, che in caso di vittoria sul francese se la vedrà al turno successivo con il numero 11 del mondo Alexander Bublik.