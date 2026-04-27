Masters 1000 di Madrid 2026: impresa Blockx, Auger-Aliassime ko

In una settimana madrilena in cui si parla molto di Rafael Jodar, a prendersi la scena è anche un altro giovane in grande ascesa: Alexander Blockx. Il 21enne belga ha battuto il numero 5 del mondo Felix Auger-Aliassime al terzo turno del Masters 1000 di Madrid con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in un’ora e 34 minuti, centrando così la prima vittoria in carriera contro un top 10.

Si tratta del secondo grande upset del torneo madrileno che, dopo l’uscita di scena della testa di serie numero 4 Ben Shelton, perde anche la numero 5 in modo piuttosto netto. Le condizioni di altura hanno favorito il gioco potente al servizio di Blockx, che è stato impeccabile: 5 ace, nessun break concesso, 64% di prime palle in campo e un impressionante 83% di punti vinti con la prima. Numeri ancora più rilevanti se si considera che si tratta delle prime apparizioni a questi livelli per il tennista belga, che grazie a questo risultato raggiunge il secondo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000 dopo quello di Montecarlo 2026. Nel prossimo turno, Blockx affronterà Francisco Cerundolo.