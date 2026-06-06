Roland Garros 2026, Andreeva è la nuova regina di Parigi: sconfitta Chwalinska

Mirra Andreeva si incorona campionessa al Roland Garros 2026. Grazie al successo ottenuto in finale su Maja Chwalinska con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e 22 minuti di gioco, a soli 19 anni e poco più di un mese la tennista russa è diventata la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo di Parigi dopo l’americana Monica Seles, che trionfò a soli 16 anni e sei mesi, la spagnola Arantxa Sanchez che ci riuscì a 17 anni e 5 mesi e Steffi Graf a 17 anni e 11 mesi. Per la testa di serie numero 8 del tabellone, che al Roland Garros aveva raggiunto al massimo la semifinale nel 2024, si tratta del primo Slam in carriera e del sesto titolo a livello di circuito maggiore oltre al terzo sigillo stagionale dopo i WTA 500 di Adelaide e Linz.

Inizia con quattro break consecutivi l’ultimo atto sul Philippe Chatrier con Chwalinska che è la prima a tenere la battuta e a portarsi avanti 3-2. Anche Andreeva, però, si sblocca al servizio e pareggia i conti sul 3-3 prima di cambiare decisamente passo. La russa conquista tre game di fila per chiudere il primo parziale e poi altri cinque riuscendo a portarsi sul 5-0 nel secondo. Chwalinska torna a vincere un game e poi strappa ancora la battuta per avvicinarsi fino al 5-2, quando Andreeva con un altro break scrive la parola fine sul match.