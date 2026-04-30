Alexander Blockx si separa dallo storico coach Philippe Cassiers (VIDEO)

Colpisce a sorpresa fuori dal campo, proprio nel momento migliore della sua carriera. Dopo la vittoria su Casper Ruud per 6-4 6-4, la rivelazione del torneo Alexander Blockx ha confermato la separazione dal suo storico coach Philippe Cassiers. Alla domanda sul rumors, della separazione dallo storico coach, il belga ha scelto poche parole, ma chiarissime: “Non posso parlarne in questo momento, non ne parlerò. Però sì, è corretto”.

Si chiude così un rapporto lungo 16 anni, iniziato quando Blockx era poco più che un bambino e cresciuto passo dopo passo fino al grande tennis. Un percorso condiviso che ha attraversato le tappe junior fino all’esplosione nel circuito maggiore.

La separazione arriva nel momento più alto della carriera del classe 2004: grazie al successo su Ruud, ha centrato la prima semifinale in un Masters 1000 e farà il suo ingresso tra i primi 40 del ranking ATP. Una storia lunga, costruita giorno dopo giorno, che si chiude proprio all’apice, lasciando spazio a una nuova fase tutta da scrivere.