Lisa Pigato vince l’ITF75 di Nonthaburi e continua l’ascesa, la giovane azzurra entra tra le prime 200 WTA

Nelle ore in cui l’Australian Open prende ufficialmente il via, le buonee notizie per l’Italtennis arrivano anche dal circuito minore. Più precisamente da Nonthaburi, dove Lisa Pigato trionfa in un ITF75 e prosegue la sua scalata del ranking mondiale.

La classe ’03 azzurra si è imposta con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-2 in finale ai danni della nipponica Hiromi Abe, riuscendo così a mettere questa volta la ciliegina sulla torta a una settimana perfetta. Cosa che non le era riuscita sette giorni fa, quando sempre a Nonthaburi, si era fermata nell’atto conclusivo del torneo.

LA NUOVA CLASSIFICA

Un inizio di stagione da incorniciare per Pigato, la cui scelta di andare subito in Thailandia per un paio di ricchi eventi da 60.000$ paga e non poco. Con questo risultato, infatti, da domani entra ufficialmente tra le prime 200 giocatrici del mondo alla posizione n°188.

Un’ascesa rapida negli ultimi mesi quella della tennista lombarda, che solamente ad agosto era fuori dalle prime 500 del ranking WTA e per una serie di fattori – compresi diversi stop per infortuni vari – sembrava non riuscire a completare quel salto di qualità che in tanti si auguravano e prospettavano sin da quel maggio 2021, quando diciottenne si qualificava per il WTA di Parma offrendo poi una bella prestazione contro Serena Williams al primo turno del main draw.

Quasi cinque anni dopo, Lisa è pronta ad affacciarsi ai piani alti, già a partire da Parigi, dato che con ogni probabilità quelle del Roland Garros saranno le sue prime qualificazioni slam da professionista.