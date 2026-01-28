Australian Open 2026: Gesto fair play, Djokovic concede il punto vinto a Musetti

Gesto di FairPlay di Novak Djokovic nel match di quarti di finale sul punteggio di 6-4 5-3 in favore di Musetti e con il serbo al servizio per 30-15. Djokovic fa una volée corta di rovescio quando Musetti arriva sulla palla e prova un passante incrociato quando il nastro devia la palla di Lorenzo fuori, dopo qualche secondo ‘Nole’ si accusa subito e concede il punto a Musetti poiché ha toccato lievemente con la racchetta la pallina prima che atterrasse in corridoio.