Australian Open 2026, Bolelli/Vavassori: “Sconfitta che lascia rammarico, bravi i nostri avversari”

“È una partita che lascia rammarico. Spiace aver perso, specialmente per i tanti punti che avevamo da difendere“. Così Simone Bolelli, intervenuto in conferenza stampa insieme ad Andrea Vavassori dopo la deludente sconfitta al primo turno dell’Australian Open 2026 in doppio. “Le condizioni erano molto rapide e c’era molto vento, perciò pochissimi scambi. Dopo aver vinto un primo set lottato, abbiamo avuto qualche chance per fare il break sul 5-5. Poi abbiamo perso il tie-break e nel terzo siamo stati penalizzati da un break subito da 30-0. Con queste condizioni è dura, ma loro hanno servito benissimo” ha proseguito Bolelli nell’analisi, come riportato da Ubitennis.

Secondo Vavassori, il freddo non ha avuto un impatto significativo: “Semplicemente abbiamo notato che era veramente difficile giocare. Noi ci alleniamo molto da fondo, ma abbiamo fatto pochissimi scambi in tutto il match. Abbiamo provato a rispondere in diversi modi, ma loro sono stati davvero bravi in battuta. Non siamo riusciti a trovare le contromisure. Peccato perché un paio di occasioni le abbiamo avute nel secondo set e la partita poteva girare a nostro favore, specialmente in doppio che si decide su pochi episodi“.

Ha poi ripreso la parola Bolelli, parlando del futuro: “Sicuramente non mi restano chissà quante stagioni, ma penso di potermi divertire ancora per qualche anno. Il ritiro lo vedo ancora lontano: credo di poter giocare bene ancora per 3-4 anni. Perciò inizio la stagione carico, come ho sempre fatto“. Infine, Vavassori ha fatto chiarezza sulla programmazione: “Giocheremo Rotterdam, dove l’anno scorso siamo andati molto bene, poi Doha e Dubai, quindi Indian Wells e Miami. Io cercherò di giocare anche qualche singolare se dovesse presentarsi l’occasione“.