ATP 250 Montpellier 2026: Nardi vince il derby con Cobolli e vola ai quarti

Luca Nardi continua a giocare molto bene ed elimina Flavio Cobolli dall’ATP 250 di Montpellier 2026. Vince il classe 2003 col punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 14′. Per il pesarese è la quarta vittoria consecutiva contro il romano, conquista così i quarti di finale di un torneo ATP per la seconda volta in carriera. Domani affronterà Martin Damm Jr per un posto in semifinale, non ci sono precedenti tra i due giocatori.

La partita

Nel primo set entra in campo una versione extra-lusso di Luca Nardi che comanda costantemente gli scambi, imponendo un ritmo insostenibile da fondo campo. Cobolli va in grossa difficoltà al servizio, subendo due break propiziati dalle ottime risposte del pesarese che vince il set 6-2.

All’inizio del secondo parziale il romano fronteggia altre due palle break, ma ne esce con due ottimi punti. Poco dopo la situazione si ripresenta, questa volta con due chances consecutive per Nardi. La prima si spegne con uno smash lungo, la seconda è cancellata da un gran rovescio di Cobolli. Salvando anche una terza palla break, il romano tiene la battuta.

Il set prosegue all’insegna della lotta punto su punto: tocca a Nardi salvarsi dal break in due giochi consecutivi al servizio. L’equilibrio si spezza quando il nastro porta in corridoio un rovescio di Cobolli, mandando Nardi sul 4-3 e servizio. Sulla scia del vantaggio ottenuto, il pesarese strappa ancora il servizio e chiude set e match sul 6-3.

Le parole di Nardi

“Oggi dovevo giocare molto aggressivo, Flavio mette molta pressione da fondo. Ho provato a giocare molto vicino alle righe per togliergli tempo, penso di aver fatto un ottimo lavoro” dice Nardi nell’intervista a caldo subito dopo la fine del match. Sulla partita di domani ammette: “Damm serve davvero forte? Non voglio pensarci troppo. L’obiettivo ora è recuperare e prepararmi al meglio”.