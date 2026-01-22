Filippo Baldi è il nuovo allenatore di Jacopo Vasamì. A confermarlo è lo stesso coach ai microfoni di Super Tennis: i due lavorano assieme da poco più di una settimana. Il tennista classe 2007 abbandona dunque Fabrizio Zeppieri, il suo storico coach del Club Nomentano che lo ha cresciuto e lo ha portato tra i professionisti dopo gli anni alla Rafa Nadal Academy.

Il profilo

Baldi, ex tennista professionista con best ranking alla posizione 144, inizia la carriera da allenatore collaborando con Julian Ocleppo. Nel 2024 lavora anche con Fabio Fognini. In un’intervista per La Gazzetta dello Sport si definisce “preciso e diligente, ho sempre avuto una grande disciplina”. Su come interpreta il ruolo di allenatore afferma: “Baso i miei rapporti sulla stima reciproca, ci deve essere una solida relazione umana visto che si trascorrono insieme almeno 300 giorni all’anno”. Aggiunge anche che l’ascolto è una componente fondamentale del rapporto coach-giocatore: “Esattamente come ascoltavo il mio allenatore, adesso ascolto il mio giocatore”.