ATP 500 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 febbraio. Scatta l’ora di Alcaraz

By Lapo Castrichella
Carlos Alcaraz all'Australian Open 2026
Carlos Alcaraz - Foto CHINE NOUVELLE: SIPA

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 1t febbraio dell’ATP 500 di Doha 2026. Scatta l’ora dell’esordio del n.1 al mondo Carlos Alcaraz che sfiderà Arthur Rinderknech alle 17:30 italiane. In campo anche Andrey Rublev opposto all’olandese Jesper de Jong. Per gli azzurri in campo i freschi vincitori del 500 di Rotterdam, Bolelli/Vavassori opposti a Pavlasek/Smith. 

IL PROGRAMMA COMPLETO

Center Court 

ore 11.30 – (WC) Echargui vs Tsitsipas
a seguire – (LL) Mochizuki vs (7) Khachanov

non prima delle 17.30 – (1) Alcaraz vs Rinderknech
a seguire – De Jong vs (5) Rublev

Grandstand 1 

ore 11.30 – Fucsovics vs (WC) Habib
a seguire – (8) Lehecka vs Brooksby
a seguire – Humbert vs Marozsan

Grandstand 2 

ore 11.30 – (Q) Carreno Busta vs (LL) Halys
a seguire – (PR) Zhang vs (Q) Carballes Baena
a seguire – Bergs vs Mpetshi Perricard

Grandstand 3

non prima delle 13.00 – Bolelli/Vavassori vs Pavlasek/Smith

 

