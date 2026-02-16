ATP 500 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 febbraio. Scatta l’ora di Alcaraz

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 1t febbraio dell’ATP 500 di Doha 2026. Scatta l’ora dell’esordio del n.1 al mondo Carlos Alcaraz che sfiderà Arthur Rinderknech alle 17:30 italiane. In campo anche Andrey Rublev opposto all’olandese Jesper de Jong. Per gli azzurri in campo i freschi vincitori del 500 di Rotterdam, Bolelli/Vavassori opposti a Pavlasek/Smith.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Center Court

ore 11.30 – (WC) Echargui vs Tsitsipas

a seguire – (LL) Mochizuki vs (7) Khachanov

non prima delle 17.30 – (1) Alcaraz vs Rinderknech

a seguire – De Jong vs (5) Rublev

Grandstand 1

ore 11.30 – Fucsovics vs (WC) Habib

a seguire – (8) Lehecka vs Brooksby

a seguire – Humbert vs Marozsan

Grandstand 2

ore 11.30 – (Q) Carreno Busta vs (LL) Halys

a seguire – (PR) Zhang vs (Q) Carballes Baena

a seguire – Bergs vs Mpetshi Perricard

Grandstand 3

non prima delle 13.00 – Bolelli/Vavassori vs Pavlasek/Smith