Numeri da record per Jannik Sinner: miglior percentuale di game vinti al servizio e in risposta

Un finale di stagione da vivere intensamente per Jannik Sinner. La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi ha riaperto matematicamente i giochi per la conquista del numero 1 mondiale di fine anno. Ma soprattutto il tennista italiano rischia di scrivere il proprio nome dinanzi a un record che non è mai stato registrato prima d’ora.
Stando alle statistiche rivelate dal sito ufficiale ATP, Sinner detiene la miglior percentuale di game vinti sia al servizio che in risposta. Una statistica che, se confermata fino alla fine della stagione, porterebbe a un record assoluto: dal 1991, anno in cui l’ATP rileva tali dati, mai nessun tennista ha chiuso l’anno al vertice in entrambe le classifiche.
LA CLASSIFICA RELATIVA AI GAME VINTI AL SERVIZIO
- Jannik Sinner 91,45%
- Giovanni Mpetshi Perricard 89,29%
- Taylor Fritz 89,28%
- Reilly Opelka 89,03
- Novak Djokovic 88,46%
LA CLASSIFICA RELATIVA AI GAME VINTI DI RISPOSTA
- Jannik Sinner 32,68%
- Carlos Alcaraz 32,55%
- Alex De Minaur 30,14%
- Sebastian Baez 28,72%
- Francisco Cerundolo 28,68%