Roland Garros 2026: Andreeva campionessa a 19 anni, solo in tre meglio di lei

Mirra Andreeva vince il Roland Garros 2026 a soli 19 anni 1 mese e 8 giorni, diventando una delle campionesse più giovani di sempre. Soltanto tre tenniste sono riuscite a fare meglio di lei vincendo lo Slam parigino ad un’età più giovane. L’atleta più giovane di sempre a vincere il Roland Garros è stata Monica Seles che nel 1992 conquistò il titolo a soli 16 anni e 6 mesi e mantiene ancora oggi questo incredibile record. Al secondo posto della speciale classifica si colloca la spagnola Arantxa Sanchez, campionessa a 17 anni e 5 mesi, seguita da Steffi Graf, vincitrice a 17 anni e 11 mesi.