Infortunio per Muchova: operata dopo Wimbledon, salterà il WTA 1000 di Toronto (VIDEO)

Con un ironico video sui propri canali social Karolina Muchova ha comunicato di aver subito un infortunio e, di conseguenza, una piccola operazione chirurgica dopo la finale di Wimbledon 2026. La tennista classe ’96 ha scritto: “Ho dovuto sottopormi ad un piccolo intervento che mi terrà lontana dai campi per qualche settimana“. Proseguendo, Muchova ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni: “È andato tutto per il meglio e sto già lavorando al mio recupero“.

Nelle storie, inoltre, la due volte finalista Slam ha comunicato il forfait per il WTA 1000 di Toronto: “Mi spiace molto saltare Toronto quest’anno, non vedevo l’ora di debuttare. Auguro a tutti un grande torneo, ci vediamo l’anno prossimo”. Uno stop per Muchova che arriva durante una stagione estremamente positiva durante la quale è tornata in Top 10 grazie ai suoi ottimi risultati. Spicca la vittoria del WTA 1000 di Doha (primo “mille” della sua carriera), seguita dalla scintillante stagione sull’erba: successo al WTA 500 di Bad Homburg e finale tutta ceca contro Linda Noskova a Wimbledon 2026. Muchova ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza e l’affetto mostrati: “Grazie a tutti per i messaggi, tornerò presto”.