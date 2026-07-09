Wimbledon 2026: Muchova si prende la finale, Gauff si ferma sul più bello

Karolina Muchova non sbaglia e conquista la seconda finale Slam in carriera, dopo quella al Roland Garros del 2023. La tennista ceca si impone su Coco Gauff con il punteggio di 6-2 1-6 7-6(10) nella semifinale di Wimbledon, al termine di una gara giocata sul filo del rasoio e dopo aver annullato un match point nel tie break. Il primo parziale è più combattuto di quanto non dica il risultato: la numero dieci del mondo strappa il servizio due volte consecutivamente, ma l’americana ha molte occasioni per rientrare, specie nel sesto game sullo 0-40, dove non si dimostra sufficientemente lucida. Al contrario, il secondo set è a senso unico con la Gauff che preme sull’acceleratore e ottiene due break senza lasciare alcuna chance alla sua avversaria, al secondo set perso nell’intero percorso. Nel parziale decisivo regna maggiormente l’equilibrio ed è Muchova la prima ad ottenere due palle break, non convertite. Gauff spreca malamente due occasioni di break nel nono gioco, prima di esser punita nel tie break finale e consegnando il successo alla sua avversaria.

Si conferma l’inversione del trend nelle sfide tra le due, con la tennista classe ’96 alla seconda vittoria consecutiva negli scontri diretti, nonostante il bilancio reciti complessivamente un vantaggio di 6-2 per Gauff. Sfuma, quindi, per quest’ultima la possibilità di conquistare un’altra finale Slam, con molto rammarico date le diverse possibilità avute. Nell’atto conclusivo del torneo Muchova sfiderà la vincente del match tra Linda Noskova e Marta Kostyuk per trionfare nella cornice londinese.