Challenger 100 Bratislava 2026: Cinà si arrende a Daniel, in finale ci va il giapponese

Federico Cinà si ferma in semifinale nel Challenger 100 di Bratislava 2026. Il tennista palermitano, numero 185 del mondo, si arrende in tre set al giapponese (n.293 ATP) Taro Daniel. Decisivo sulle sorti dell’incontro il tie-break del primo parziale, durato oltre un’ora. 7-6(6) 0-6 6-2, in due ore e 5 minuti di gioco, il punteggio in favore del 33enne nipponico, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, che si giocherà il titolo con il kazako – prima forza del seeding, Alexander Shevchenko.
Resta buono il percorso di Cinà a Bratislava, con le vittorie su Topo, Choinski e Kolar. È mancato un pizzico di brillantezza per confezionare la rimonta contro Daniel. Da lunedì sarà best ranking per il teenager siciliano, che salirà in 180esima posizione della classifica ATP.