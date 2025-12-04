Anastasia Potapova cambia nazionalità: giocherà per l’Austria

Come annunciato tramite il suo profilo Instagram, Anastasia Potapova giocherà per l’Austria e non più la Russia. È stata accettata la sua richiesta di cittadinanza da parte del governo austriaco per l’inizio di questa nuova pagina della sua vita. “L’Austria è un posto che amo, è incredibilmente accogliente e un posto dove mi sento totalmente a casa. Adoro stare a Vienna e non vedo l’ora di creare la mia seconda casa lì”, l’emozione di Potapova. Il cambio di passaporto è una questione particolarmente diffusa negli ultimi tempi, complice la situazione politica in Russia: da Varvara Gracheva nel 2023 alle più recenti Kamilla Rakhimova, Daria Kasatkina e Maria Timofeeva nel 2025.