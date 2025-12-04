Musetti tra le parole più ricercate su Google nel 2025: il toscano meglio di Sinner

La semifinale al Roland Garros a fine maggio, il best ranking raggiunto a giugno con la sesta posizione mondiale e la qualificazione alle ATP Finals di Torino a novembre. Sul campo è mancato l’acuto finale che gli avrebbe permesso di conquistare il terzo titolo in carriera sul circuito maggiore ma l’annata di Lorenzo Musetti va senza dubbio considerata come estremamente positiva. Il carrarino non si è arrampicato ‘solamente’ nelle classifiche del tennis mondiale, il suo nome figura infatti al terzo posto tra i personaggi che hanno avuto il maggior incremento di ricerche su Google rispetto al 2024. Un risultato che colloca l’allievo di Simone Tartarini sul gradino più alto del podio tra i tennisti (e tutti gli sportivi), persino sopra il numero due del mondo Jannik Sinner (illustre assente di questa classifica).

TANTA VOGLIA DI… TENNIS

I Pooh cantavano ‘tanta voglia di lei’, gli italiani dimostrano sempre più di avere nel cuore e ‘tra le dita’ tanta voglia di tennis (sulla musica ci torneremo poi…). Nella speciale classifica pubblicata dal Corriere della Sera relativa ai personaggi più cliccati del 2025 in relazione allo scorso anno, Lorenzo Musetti si prende la terza posizione assoluta. Il numero 8 del mondo non è però l’unico tennista tra i primi dieci posti della graduatoria, al quinto posto troviamo infatti anche l’altra numero 8 del mondo Jasmine Paolini. La giocatrice di Bagni di Lucca si è imposta in questa stagione agli Internazionali d’Italia ed è stata protagonista alle WTA Finals di Riyad sia in singolare che in doppio con Sara Errani.

COMANDA LA MUSICA

Boom di click o ‘click boom’? La cantante Rose Villain non è presente in classifica anche se il suo titolo onomatopeico è stato protagonista dell’edizione di Sanremo 2024. Ed è proprio dall’ultima edizione del festival della canzone italiana che bisogna passare per trovare i primi due personaggi di questa classifica: Lucio Corsi e Olly. L’autore di ‘Balorda Nostalgia’ si è aggiudicato il leoncino d’oro sanremese ma a prendersi il titolo di personaggio che ha fatto registrare il maggior incremento di ricerche sul noto motore di ricerca rispetto alla scorsa annata è stato il cantautore toscano.