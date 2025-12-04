Gilles Cervara sarà il nuovo coach di Nishesh Basavareddy. Il ventenne americano numero 167 del mondo ha voluto scegliere un allenatore di livello dopo i miglioramenti mostrati nel 2025.

USCITO DAL GUSCIO NEL 2025

Il 2025 di Basavareddy può essere considerato il primo mattoncino di un lungo percorso, a patto che continui a migliorare come mostrato nel corso della stagione. La fase iniziale dell’anno è stata quella più brillante, con il raggiungimento della semifinale nel 250 di Auckland, dove ha ottenuto una prestigiosa vittoria con Tabilo. Il resto dell’anno lo ha visto alternare prestazioni, e risultati, più o meno buoni, aspetto del tutto normale se si pensa che è alla sua prima vera stagione da professionista.

LO US OPEN CON MEDVEDEV

Dopo appena tre mesi dalla separazione con il russo Daniil Medvedev, è già tempo di rimettersi al lavoro per Cervara, che è stato fondamentale per la crescita, anche personale, del russo. Insieme hanno ottenuto riscontri non da poco: vittoria dello US Open, cinque ulteriori finali Slam, la posizione numero uno del ranking mondiale e nel complesso ventuno titoli ATP. La capacità di gestire il carattere complicato di Medvedev dimostra abilità di gestione che risultano sempre molto utili, a maggior ragione se si tratta di uno sport individuale come il tennis.

SUBITO LE NEXT GEN

La collaborazione dovrebbe avere inizio già dal prossimo 17 di dicembre, quando lo statunitense sarà impegnato alle Next Gen Finals di Jeddah. L’allenatore transalpino ha rilasciato a l’Équipe alcune dichiarazioni riguardo l’inizio della loro collaborazione: “Sono entusiasta di questo progetto con un giocatore e un ambiente sani, che ha voglia di costruire qualcosa. Ci sono parecchie cose da realizzare rispetto al mio profilo di allenatore”.