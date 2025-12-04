Nuova avventura per Marc López: inizierà a seguire Marie Bouzkova

Marc López è pronto a tornare in pista. Dopo la breve esperienza di circa tre mesi vissuta nel box di Jasmine Paolini e quella a fianco del capitano della Spagna, David Ferrer, l’oro olimpico del 2016 farà parte del team di Marie Bouzkova. Stando a quanto rivelato da Punto de Break, l’ex numero 3 del mondo collaborerà con la tennista ceca dal 2026 per un totale di quindici settimane ma non prima di febbraio. Un prestigioso tassello da inserire in organico dunque per la numero 42 del mondo che in questa stagione ha conquistato un solo titolo WTA nel 250 di Praga dove ha sconfitto in finale in rimonta la connazionale Linda Noskova (2-6 6-1 6-3).