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Sinner-Djokovic domani in tv, orario e diretta streaming semifinale Wimbledon 2026

Redazione
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Jannik Sinner a Wimbledon 2026
Jannik Sinner - Foto PA Wire/PA Images/ipa

Jannik Sinner tornerà in campo per la semifinale di Wimbledon 2026 contro Novak Djokovic. Il numero uno al mondo tenterà l’approdo in finale, dopo aver superato Jan-Lennard Struff nei quarti. La sfida è in programma come secondo match sul Centre Court dalle 14:30 dopo Fery-Zverev.

Sinner-Djokovic, dove seguirla in tv

Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.

Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:

  • Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
  • Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
  • Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
  • Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
  • Sky Sport Wimbledon 1 (251)
  • Sky Sport Wimbledon 2 (252)
  • Sky Sport Wimbledon 3 (253)
  • Sky Sport Wimbledon 4 (254)
  • Sky Sport Wimbledon 5 (255)
  • Sky Sport Wimbledon 6 (256)
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