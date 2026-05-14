Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 15 maggio con Sinner e Darderi a caccia della finale

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di venerdì 15 maggio agli Internazionali d’Italia 2026. Torna in campo il numero 1 del mondo Jannik Sinner che andrà a caccia della finale contro il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. Ad aprire la giornata sul Centrale del Foro Italico sarà un altro azzurro che sogna l’ultimo atto di Roma: Luciano Darderi, che troverà dall’altra parte della rete Casper Ruud.
IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 15 MAGGIO
Campo Centrale
Non prima delle 15.30 – (18) Darderi vs (23) Ruud
Non prima delle 19.00 – (1) Sinner vs (7) Medvedev/Landaluce
SuperTennis Arena
ore 13.30 – (1) Heliovaara/Patten vs (7) Bolelli/Vavassori