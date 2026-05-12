Internazionali d’Italia 2026, Jodar: “Finale con Sinner? Penso una partita alla volta”

“Un’ottima partita, sono riuscito a giocare a un livello alto. Learner è un avversario complicato e sa muovere bene il gioco. Ho giocato molto bene tutti i punti e sono contento della vittoria. Quest’anno per me è tutto nuovo, sto iniziando a giocare contro nuovi giocatori e penso di poter imparare molte cose analizzando i match”. Così Rafael Jodar, in zona mista, dopo il successo su Learner Tien agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. “Molto felice di essere ancora nei quarti di un 1000. Cerco di approcciare i match con la miglior mentalità possibile, devo essere solido e avere una mentalità forte per ottenere vittorie in tutti i tornei. In questo momento è molto importante la parte del recupero fisico“, prosegue lo spagnolo, che si è adattato alla grande alle condizioni più lente del Foro Italico: “Le condizioni sono differenti rispetto a Madrid ma credo di essermi adattato molto bene alla terra di Roma”. Al prossimo turno Jodar se la vedrà con Darderi per un posto in semifinale. Il 19enne madrileno è nella parte opposta di tabellone a Sinner, ma preferisce pensare una partita alla volta senza fare previsioni troppo a lungo termine: “Non ci sto pensando onestamente, penso solo alla prossima partita che sarà contro un avversario duro. Guardo partita dopo partita”.