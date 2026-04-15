ATP 500 Barcellona 2026, Alcaraz: “Infortunio più serio del previsto, devo ascoltare il mio corpo”

“È strano e difficile sedermi qui e comunicarvi che non posso proseguire il torneo“. Ha esordito così in conferenza stampa Carlos Alcaraz, che ha annunciato il ritiro dall’ATP 500 di Barcellona a causa di un problema al polso. “Durante la partita di primo turno, dopo una risposta, ho sentito un dolore al polso che nel corso del match si è fatto più intenso – ha spiegato – Si tratta di una situazione che si era già verificata in passato per poi rivelarsi semplicemente un dolore legato alla stanchezza. Questa volta invece è un infortunio più serio di quello che speravamo. Devo ascoltare il mio corpo, fare ciò che è meglio per me così da non avere ripercussioni in futuro“. Infine, Alcaraz ha concluso: “Questo torneo è sempre stato speciale per me. Non mi piace cancellarmi, ma con molta tristezza devo tornare a casa per cominciare la riabilitazione al più presto e provare a tornare in salute il prima possibile in vista dei tornei futuri“.