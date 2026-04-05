Masters 1000 Montecarlo 2026: forfait di Tiafoe e Mpetshi Perricard

Due ritiri last minute hanno interessato il Masters 1000 di Montecarlo 2026: sia Giovanni Mpetshi Perricard che Frances Tiafoe non prenderanno parte al tabellone principale del torneo monegasco. Il francese ha accusato un problema al polso, mentre l’americano, impegnato in settimana all’ATP 250 di Houston e uscito sconfitto in semifinale contro Tommy Paul (7-5 4-6 7-6), ha scelto di prendersi una settimana extra per recuperare dalle fatiche texane.

Uscite di scena che influenzano i tabelloni di Carlos Alcaraz, che avrebbe potuto affrontare proprio lo statunitense in ottavi di finale, e di Alexander Zverev, che sarebbe potuto essere l’avversario del francese in secondo turno. Saranno dunque tre i lucky loser nel torneo monegasco dato che nella giornata di sabato era già arrivato il ritiro del polacco Kamil Majchrzak.