Sonego sull’esordio al Roland Garros contro Federer: “Emozione incredibile giocare contro il mio idolo”

“Un’emozione incredibile giocare contro il mio idolo sul Centrale e alla mia prima volta in tabellone a Parigi. Mi ha lasciato tanti bei ricordi ed emozioni, speravo di incontrarlo più avanti nel torneo ma è stato bello. La cornice era pazzesca, un po’ di tensione prima del match e durante il match ce l’ho avuta, ma è una partita che mi ricordo molto bene”. Così Lorenzo Sonego, ai microfoni di Eurosport, torna a parlare dell’esordio in carriera al Roland Garros nel 2019 contro Roger Federer. Il torinese sarà impegnato al primo turno contro il francese Pierre Hugues Herbert.