Jacopo Vasamì si separa dal suo coach Filippo Baldi: finisce il progetto iniziato in inverno

Si chiude dopo pochi mesi la collaborazione tra Jacopo Vasamì e il suo coach Filippo Baldi. Un rapporto nato a metà della preparazione invernale, con l’obiettivo di accompagnare il giovane azzurro in una nuova fase del suo percorso, ma che si è già concluso.

La scelta di Vasamì di iniziare a lavorare con Baldi era arrivata dopo la separazione dallo storico maestro Fabrizio Zeppieri, figura centrale nella sua crescita. Un cambiamento voluto per uscire dalla comfort zone e confrontarsi con una realtà diversa, sia dal punto di vista tecnico che personale.

Nonostante la breve durata del connubio, qualche segnale positivo era emerso soprattutto a livello ITF. Il classe 2007 ha infatti raggiunto due finali: all’M25 di Trento, dove è stato sconfitto da Guerrieri, e all’M25 di Badalona, battuto in finale da Montes de la Torre. Più complicato invece il rendimento nei tornei Challenger, con quattro partecipazioni e una sola vittoria complessiva nel circuito.

La separazione arriva dunque in tempi rapidi, al momento non sono stati annunciati nuovi ingressi nel team del giovane azzurro, che ora è chiamato a voltare pagina e a scegliere la direzione più adatta per proseguire il proprio sviluppo.