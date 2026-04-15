ATP 500 Barcellona 2026: Alcaraz si ritira per un problema al polso

L’ATP 500 di Barcellona perde Carlos Alcaraz. Dopo il successo in due set all’esordio su Otto Virtanen, il tennista spagnolo si è cancellato dal torneo a causa di un infortunio al polso. I segnali non mancavano: nel corso del primo turno aveva chiesto un medical time out proprio per un dolore all’altezza del polso e nella mattinata di mercoledì 15 marzo non si era allenato. Alla vigilia del match di secondo turno contro Tomas Machac è dunque arrivato il ritiro. Ciò significa, inoltre, che Jannik Sinner è certo di rimanere numero uno al mondo. Il prossimo torneo a cui è iscritto Alcaraz è il Masters 1000 di Madrid.