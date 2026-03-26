ESCLUSIVA – Cobolli non difenderà il titolo all’ATP 250 di Bucarest

A un anno dal trionfo in finale su Baez, Flavio Cobolli non difenderà il titolo all’ATP 250 di Bucarest. Il tennista azzurro, atteso come prima testa di serie del torneo rumano, ha infatti deciso di cancellarsi dalla rassegna che nel 2025 gli aveva regalato il primo titolo ATP in carriera.
Lontano dalla forma migliore nella sconfitta del 21 marzo contro Raphael Collignon (7-5 6-3), in occasione del secondo turno del Miami Open, è comprensibile la scelta di prendersi una settimana in più per preparare l’appuntamento con il Masters 1000 di Montecarlo; sperando non si tratti di un infortunio che possa fargli saltare altre uscite sul rosso. Senza Cobolli e Bellucci, a sua volta cancellatosi dal torneo, l’unico azzurro ai nastri di partenza del main draw sarà Francesco Maestrelli, ma può sperare anche Andrea Pellegrino al momento due posizioni fuori.