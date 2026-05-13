Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 14 maggio con Sinner in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 14 maggio agli Internazionali d’Italia 2026. Torna in campo il numero 1 del mondo Jannik Sinner che sfiderà nei quarti di finale Andrej Rublev. A completare poi il quadro per le semifinali il match tra Medvedev e Landaluce. Nel femminile spazio alle semifinali prima della finale di sabato.
IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 14 MAGGIO
Campo Centrale
ore 13.00 – (1) Sinner vs (12) Rublev
non prima delle 15.00 – (26) Cirstea vs (3) Gauff
non prima delle 19.00 – (LL) Landaluce vs (7) Medvedev
non prima delle 20.30 – (4) Swiatek vs Svitolina/Rybakina