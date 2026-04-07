Masters 1000 Monte-Carlo 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 8 aprile con Berrettini, Cobolli e Musetti

By Lapo Castrichella
Lorenzo Musetti colpisce con il rovescio all'Australian Open 2026
Lorenzo Musetti - Patrick Hamilton/SIPA USA

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 8 aprile del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Giornata che si aprirà con il match tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, in quella che sarà la quarta sfida tra i due, con il russo in vantaggio per 3-0. Esordio anche per il finalista dello scorso anno Lorenzo Musetti, che sfiderà il padrone di casa Valentin Vacherot nel match che chiuderà la sessione sul Court Rainier III. Flavio Cobolli se la vedrà con il belga proveniente dalle qualificazioni Alexander Blockx sul Court des Princes. In campo anche Zverev, opposto a Garin, e Fonseca, che sfida Rinderknech.

IL PROGRAMMA COMPLETO

COURT RAINIER III

ore 11.00 – (7) Medvedev vs (WC) Berrettini
a seguire – (Q) Garin vs (3) Zverev
a seguire – (6) Auger-Aliassime vs Cilic
a seguire – (4) Musetti vs Vacherot

COURT DES PRINCES

ore 11.00 – (13) Rublev vs Bergs
a seguire – Fonseca vs Rinderknech
a seguire – Moutet vs (9) Ruud
a seguire – (10) Cobolli vs (Q) Blockx

COURT EA DE MASSY

ore 11.00 – (11) Lehecka vs Tabilo
a seguire – (16) F. Cerundolo vs Machac
a seguire – Etcheverry vs Atmane
a seguire – Marozsan vs (PR) Hurkacaz

