Montepremi doppio maschile e femminile Roland Garros 2026: soldi, prize money

Il montepremi ed il prize money del Roland Garros di doppio 2026, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Occhi puntati ovviamente sulla coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, protagonisti assoluti nel recente torneo di Roma e tra i favoriti anche sul rosso di Parigi, dove vanno sempre a caccia del loro primo major da quando giocano insieme. La vera notizia, però, arriva al tabellone femminile, con Jasmine Paolini assente: Sara Errani farà coppia con la giovane e talentuosa austriaca Lilli Tagger.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI DOPPIO ROLAND GARROS 2026 (PER COPPIA)
PRIMO TURNO – €19,000
SECONDO TURNO – €29,000
OTTAVI DI FINALE – €45,000
QUARTI DI FINALE – €82,000
SEMIFINALE – €150,000
FINALE – €300,000
VITTORIA – €600,000