Montepremi doppio maschile e femminile Roland Garros 2026: soldi, prize money

Il montepremi ed il prize money del Roland Garros di doppio 2026, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Occhi puntati ovviamente sulla coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, protagonisti assoluti nel recente torneo di Roma e tra i favoriti anche sul rosso di Parigi, dove vanno sempre a caccia del loro primo major da quando giocano insieme. La vera notizia, però, arriva al tabellone femminile, con Jasmine Paolini assente: Sara Errani farà coppia con la giovane e talentuosa austriaca Lilli Tagger.

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO MISTO

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI DOPPIO ROLAND GARROS 2026 (PER COPPIA)

PRIMO TURNO – €19,000

SECONDO TURNO – €29,000

OTTAVI DI FINALE – €45,000

QUARTI DI FINALE – €82,000

SEMIFINALE – €150,000

FINALE – €300,000

VITTORIA – €600,000