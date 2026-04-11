Montepremi Wta Stoccarda, Rouen 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Stoccarda 2026 e del WTA 250 di Rouen 2026. Messa in archivio anche il primo turno di BJK Cup, si inizia ad entrare nel vivo della stagione sulla terra rossa europea. A Stoccarda solito evento di altissimo livello, nonostante l’assenza pesante di Aryna Sabalenka. Ma tutte le altre top players non mancheranno, Jasmine Paolini in primis. In contemporanea si gioca anche in Francia. Il prize money complessivo del WTA 500 di Stoccarda corrisponde a $1,206,446; al WTA di Rouen cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 STOCCARDA 2026
PRIMO TURNO – $ 13.830 (1 punto)
SECONDO TURNO – $ 27.870 (60 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 55.200 (108 punti)
SEMIFINALE – $ 110.370 (195 punti)
FINALISTA – $ 218.225 (325 punti)
VINCITRICE – $ 354.435 (500 punti)
MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 ROUEN 2026
PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)
OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)
SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)
FINALE – $ 22.125 (163 punti)
VINCITRICE – $ 37.390 (250 punti)