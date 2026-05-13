Internazionali d’Italia 2026, Ruud è il primo semifinalista: sconfitto Khachanov

Casper Ruud è il primo semifinalista degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista norvegese, che si è già spinto così avanti nel torneo del Foro Italico nel 2022 e nel 2023 senza mai riuscire ad arrivare in finale, ha avuto la meglio su Karen Khachanov con il punteggio di 6-1 1-6 6-2 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Partita dai due volti, dominata nelle prime battute da Ruud, che ha poi pagato l’interruzione per pioggia cedendo nettamente il secondo parziale. Nella frazione decisiva il numero 25 del mondo è però tornato sui suoi binari per firmare il passaggio al prossimo turno, dove troverà Rafael Jodar o Luciano Darderi.