Internazionali d’Italia 2026, Binaghi: “Mai come quest’anno siamo favoriti per vincere al maschile”

“Quella che ci aspetta è un’edizione storica degli Internazionali BNL d’Italia. Proveremo a confermare la vittoria di Jasmine Paolini e quella di Paolini/Errani in doppio, ma non solo”. Le parole di Angelo Binaghi che, in occasione della presentazione del tie di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone (10-11 a Velletri), ha colto l’opportunità di parlare anche dal Masters 1000 capitolino. Nella settimana in cui il tennis azzurro festeggia quattro tennisti tra i primi venti, cosa mai accaduta nella storia del nostro tennis, le aspettative per il torneo di casa sono ovviamente alte: “Sono passati 50 anni dal titolo di Panatta, l’ultimo a livello di singolare maschile. I numeri ci dicono che arriveremo con 4 giocatori tra i migliori 18 del mondo, tutti adatti a competere sul rosso. Per noi ciò rappresenta la consapevolezza che mai come quest’anno siamo favoriti per riportare a casa una vittoria maschile”. Adesso la palla passerà a Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi, tutti ben determinati a vivere due settimane come non mai.