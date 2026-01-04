United Cup 2026: Paolini ko contro Bencic, Italia sotto 1-0 contro la Svizzera

Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Jasmine Paolini esce sconfitta per 6-4 6-3 dal suo incontro di singolare contro Belinda Bencic. A Perth (sede del gruppo C), non inizia dunque nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia guidata da Stefano Cobolli in questo primo tie contro la Svizzera valido per la United Cup 2026. Un match che nel primo set è stato caratterizzato da ben sette break su dieci game disputati e che nel secondo parziale ha visto nuovamente prevalere la numero 11 del ranking mondiale.

COBOLLI PER IL PARI

A Flavio Cobolli il compito di provare a riequilibrare il tie tra Italia e Svizzera nel secondo incontro di singolare che lo vedrà opposto a Stan Wawrinka. Un solo precedente tra i due giocatori e datato 2024 al Masters 1000 di Shanghai quando l’azzurro riuscì a imporsi in rimonta con lo score di 6-7 7-6 6-3. In caso di successo azzurro, sarà l’esito del doppio misto Errani/Vavassori contro Wawrinka/Bencic a stabilire la nazione vincente di questa sfida.

LA PARTITA

Inizio di primo set caratterizzato da ben cinque game persi consecutivamente dalle giocatrici al servizio. Paolini non molla e con un nuovo controbreak riesce a portarsi sul 4-4. Nel nono gioco altro break per Bencic che allunga definitivamente chiudendo 6-4. Nel secondo parziale la tennista di Bagni di Lucca prima fallisce l’occasione di portarsi avanti di un break e poi lo subisce nel terzo game. Encomiabile lo sforzo fisico e mentale della numero 8 del mondo che nel corso di un lunghissimo settimo game riesce ad annullare due palle del doppio break ma la svizzera riesce a mantenere il successivo turno di battuta e chiude anche il secondo set a proprio favore con un altro break e col punteggio di 6 giochi a 3.