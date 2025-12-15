Marcel du Coudray sarà il nuovo coach di Matteo Arnaldi

Dopo qualche settimana di ricerca, Matteo Arnaldi ha individuato in Marcel du Coudray il nuovo coach per la stagione 2026. Secondo quanto raccolto da Spazio Tennis, il tecnico nato in Sudafrica – noto soprattutto per aver affiancato l’ex numero 3 del mondo Nicolay Davidenko – è pronto a iniziare la nuova avventura al fianco del tennista ligure, dopo aver già lavorato con lui per alcuni giorni in Italia lo scorso novembre. Archiviato il 2025 da numero 61 del ranking mondiale, il sanremese inaugurerà la nuova stagione a Brisbane e Adelaide, tappe di avvicinamento all’Australian Open. Proprio lì avrà modo di iniziare il lavoro a tempo pieno con la sua nuova guida.

CHI È MARCEL DU COUDRAY?

Dopo la separazione dal tecnico di lunga data Alessandro Petrone, Arnaldi era chiamato a una scelta delicata, ricaduta su un allenatore con un solido bagaglio di esperienza nel circuito. Oltre al lavoro con Davidenko, du Coudray vanta collaborazioni recenti con Lloyd Harris (seguito nel 2025) e, in precedenza, con Kamil Majchrzak, senza dimenticare il percorso nel doppio al fianco della coppia Kontinen/Peers. Invariato il resto del team alla base di Sanremo: a supportare Arnaldi resteranno Matteo Civarolo, Diego Silva, Filippo Ferraris come preparatore atletico e Simone Sestagalli nel ruolo di fisioterapista.