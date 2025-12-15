Chi è Jean-Marcel Bourgault du Coudray? Il nuovo coach di Matteo Arnaldi

Marcel du Coudray è il nuovo allenatore di Matteo Arnaldi e lo seguirà da inizio 2026. Dopo la rottura con Alessandro Petrone, la scelta del tennista di Sanremo potrebbe aver sorpreso parecchio appassionati. Ad affiancarlo non più un tecnico italiano, ma un coach con esperienza internazionale che per la prima volta in carriera allenerà un tennista azzurro. Il nuovo connubio partirà con i tornei di Brisbane e Adelaide, che vedranno Arnaldi protagonista prima dell’Australian Open.

Chi è Jean-Marcel Bourgault Du Coudray

Jean-Marcel Bourgault Du Coudray nasce il 15 ottobre del 1977 a Empangeni, in Sudafrica, tuttavia tennisticamente rappresenta Mauritius, uno stato insulare dell’Africa bagnato dalle acque dell’Oceano Indiano. La sua carriera è piuttosto breve e concentrata a cavallo tra la fine del 20° e l’inizio del 21° secolo. Nel giugno del 2001 raggiunge un best ranking di numero 743 in singolare, mentre pochi mesi più tardi si spinge fino al numero 342 in doppio. Proprio in questa specialità vince i suoi unici due titoli da professionista, nel 2001: due Futures in Nigeria in coppia con il sudafricano Willem-Petrus Meyer.

Un curriculum di tutto rispetto

Si toglie invece ben più soddisfazioni quando intraprende la carriera da coach. Allena infatti giocatori del calibro del russo Nikolay Davydenko (ex numero 3 ATP), del polacco Kamil Majchrzak e di due dei migliori doppisti al mondo – nonché coppia ex numero uno al mondo – come l’australiano John Peers e il finlandese Henri Kontinen. Nella sua ultima esperienza, invece, ha allenato il sudafricano Lloyd Harris, protagonista di un ottimo US Open nel 2025: partito dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere solo a Taylor Fritz al secondo turno in un match di quattro set combattuti. Ha infine lavorato anche con i più giovani, contribuendo all’ascesa di due talentuosi tennisti britannici come Jacob Fearnley e Johannus Monday.

La passione per il tennis

È sufficiente dare un’occhiata ai profili social di Marcel Du Coudray (lo trovate con questo nome, senza “Jean” e “Bourgault”) per capire che fare l’allenatore non è soltanto un lavoro. L’ex tennista africano, che ora fa base a Danzica – in Polonia -, è infatti un grande appassionato di questo sport e condivide questo entusiasmo con i suoi followers postando dei video inediti girati in occasione dei tornei dove lo porta il suo ruolo di coach. Sui propri canali ha spesso pubblicato con i protagonisti del tour: da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, passando per Novak Djokovic e Aryna Sabalenka.