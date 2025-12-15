Allenamenti, rivalità e rapporti umani: Murray racconta l’era dei Big Four

Durante un’intervista rilasciata al canale YouTube Stephen Hendry’s Cue Tips, Andy Murray ha condiviso alcuni retroscena legati al periodo dei Big Four, soffermandosi in particolare sulle abitudini di allenamento di Roger Federer. Le sue dichiarazioni hanno attirato molta attenzione, soprattutto per il confronto con le dinamiche odierne del circuito, dove giocatori come Sinner e Alcaraz si allenano spesso insieme prima dei grandi eventi.

Allenarsi con i rivali: una scelta non condivisa da Federer

Murray ha spiegato che, nel corso della sua carriera, si allenava regolarmente con Novak Djokovic e Rafael Nadal e, inizialmente, anche con Roger Federer. Tuttavia, dopo i primi anni, lo svizzero decise di interrompere questi allenamenti, preferendo non condividere il campo con quelli che considerava avversari diretti. Federer, infatti, non si allenava né con Djokovic né con Nadal. Per Murray, invece, confrontarsi con i migliori rappresentava un’opportunità per valutare il proprio livello di gioco. “Mi allenavo con Djokovic e Nadal. Quando ho iniziato, mi allenavo anche con Federer. Ma dopo un anno o due ha smesso, non voleva più allenarsi con me. Non si è mai allenato con Djokovic o Nadal, credo perché li considerava avversari. A me piaceva allenarmi con loro semplicemente perché mi dava la possibilità di vedere a che punto ero del mio gioco”.

Il giusto momento per allenarsi insieme

L’ex numero uno del mondo ha chiarito che non avrebbe mai scelto di allenarsi con i rivali immediatamente prima di una partita cruciale, ma riteneva utile farlo alcune settimane prima di un torneo importante. Questo approccio permetteva di mantenere la competizione senza compromettere la preparazione per i match decisivi: “Non mi allenerei con loro un paio di giorni prima di una partita importante, ma un paio di settimane prima di un torneo importante sicuramente”.

Rapporti personali e amicizie nel tennis d’élite

Murray ha anche affrontato il tema delle relazioni personali tra tennisti di alto livello. Ha raccontato di non aver mai condiviso cene o momenti conviviali con Federer, Nadal o Djokovic durante la carriera, anche se oggi sarebbe felice di farlo. Secondo il britannico, instaurare vere amicizie con avversari diretti è molto difficile, perché la competizione impedisce di condividere liberamente pensieri, difficoltà ed emozioni.

“Non andavo mai a cena con loro. Ora, invece, mi piacerebbe molto farlo: vederli qualche volta in compagnia. Amicizie con altri tennisti? No, non al top della forma. In genere, quando socializzo con amici e familiari, voglio sentirmi libero di dire loro se ho difficoltà con qualcosa. Ma se tu fossi in competizione con loro, non lo faresti”.

La carriera di Murray e il confronto con i Big Three

Andy Murray è stato uno dei pochi giocatori capaci di contrastare il dominio di Federer, Nadal e Djokovic, che insieme hanno conquistato 66 titoli del Grande Slam. Il tennista scozzese ha chiuso la carriera con tre Slam (US Open 2012 e Wimbledon 2013 e 2016), due ori olimpici, una Coppa Davis e 41 settimane da numero uno del ranking mondiale, culminate con il trionfo alle ATP Finals del 2016.

I precedenti contro Federer, Nadal e Djokovic

Nel corso della carriera, Murray ha affrontato complessivamente 85 volte i tre grandi rivali, ottenendo 29 vittorie complessive. Nel dettaglio, ha collezionato 11 successi contro Federer, 11 contro Djokovic e 7 contro Nadal, a testimonianza dell’elevato livello di competizione che ha caratterizzato quell’epoca.