Si fa la doccia durante il toilet break: squalificato il tedesco Rosenkranz al Challenger di Hersonissos

A. Nizegorodcew

Nato a Roma il 09/04/1982, è laureato in Scienze della Comunicazione in Giornalismo ed è giornalista pubblicista dal 2010. Nel giugno 2007 ha aperto Spaziotennis.com, blog dedicato al tennis italiano. Ha lavorato quindici anni in radio (Nuova Spazio Radio e Radio Manà Manà Sport) come autore e conduttore, dando vita nel 2009 alla trasmissione ‘Spazio Tennis’, prima e unica trasmissione radiofonica in Italia interamente dedicata al mondo tennis. Da marzo 2013 è telecronista per Supertennis TV e, dal 2016, direttore della testata giornalistica online Sportface.it. Collabora con la rivista ‘Il Tennis Italiano’ e ha scritto nel 2016 il libro “1976, storia di un trionfo” (Ed. Ultra Sport). Ha svolto il lavoro di inviato a due edizioni dei Giochi Olimpici (Londra 2012 e Tokyo 2020), al Roland Garros (oltre dieci edizioni), Wimbledon, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Roma, Atp Vienna e a un numero imprecisato di challenger e Itf.