Si fa la doccia durante il toilet break: squalificato il tedesco Rosenkranz al Challenger di Hersonissos

Un episodio alquanto insolito è andato in scena oggi ad Hersonissos, sede questa settimana di un ATP Challenger 50. In campo il tedesco Mats Rosenkranz e il nostro Pietro Orlando Fellin in un match che vale l’accesso ai quarti di finale. Il tennista teutonico si aggiudica con il punteggio di 7-5 il parziale d’apertura e poi entrambi i giocatori chiedono un toilet break viste le alte temperature percepite sull’isola di Creta.
Ma se Fellin torna regolarmente in campo dopo pochi minuti, la pausa di Rosenkranz va ben oltre il limite consentito. L’addetto che aveva il compito di seguire l’atleta negli spogliatoi racconta i motivi per cui si è andati oltre i cinque minuti a disposizione, ovvero una veloce doccia rinfrescante.
Necessario l’intervento del supervisor, il quale dopo aver parlato con tutti i diretti interessati non può che prendere la decisione da regolament: squalifica per “code violation”. Inutili i tentativi di difesa del giocatore, che sembra ammettere al giudice di sedia e al supervisor Andrey Kornilov di non essere a conoscenza del fatto che da regolamento ATP non sia consentito l’utilizzo della doccia nel corso di un match.
IL PRECEDENTE
Scene che non si vedono tutti i giorni su un campo da tennis a livello professionistico, ma in ogni caso non mai viste prima. Tre anni fa un qualcosa di molto simile era accaduto all’americano Nicolas Moreno de Alboran, squalificato all’inizio del terzo set in un match al Challenger di Siviglia che lo vedeva opposto all’argentino Federico Delbonis. Anche in quel caso colpa dell’utilizzo del soffione dellla doccia, anche se utilizzato solamente per togliersi la terra di dosso dopo una caduta.
Il regolamento, però, in queste situazioni non sembra avere zone grigie. Qualsiasi utilizzo della doccia durante un toilet break è strettamente vietato. Da oggi ne è consapevole anche Rosenkranz, uscito imprecando dal campo di gioco dopo la squalifica, mentre Fellin “festeggia” il suo primo quarto di finale a livello challenger.
