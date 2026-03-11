Sinner loda Fonseca: “Ha tutto per diventare un giocatore incredibile, farà grandi cose”

“Nei tie-break ho cercato di essere aggressivo. Joao non ha paura, spinge su ogni colpo. Giocare contro di lui è complicato. Deve continuare a lavorare, ma sono convinto che farà grandi cose. Ha tutto ciò che serve per diventare un giocatore incredibile”. Queste le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa, dopo la vittoria sul brasiliano Joao Fonseca, numero 35 del mondo, con il punteggio di 7-6(6) 7-6(4) in 2 ore di gioco. Partita difficile per l’azzurro che nei momenti decisivi dell’incontro ha saputo tirare fuori il meglio di sé: le rimonte in entrambi i tie-break lo certificano. Ai quarti di finale affronterà lo statunitense Learner Tien, uscito indenne in tre set contro lo spagnolo Davidovich Fokina. In conferenza il numero 2 del mondo ha riflettuto sulla fantastica sfida con il nativo di Rio de Janeiro, colui che, secondo gli addetti ai lavori, ricoprirà il ruolo di terzo in comodo nella rivalità tra Sinner e Carlos Alcaraz.

L’analisi del match e il paragone con Fonseca

Jannik si è trovato nel secondo set a servire per il match sul punteggio di 5-3, dopo aver ottenuto il break nel sesto game. Un passaggio a vuoto non gli ha permesso di chiudere la partita nel nono gioco, perso addirittura a 0. Il 4 volte campione Slam ha analizzato questo passaggio fondamentale dell’incontro: “Può succedere. Non ho servito bene nei primi due punti. Poi sullo 0-30 Joao ha messo a segno due grandissimi punti. Sono cose che possono capitare, l’importante è reagire”.

E la reazione c’è stata eccome nel tie-break decisivo, vinto 7-4 dopo essersi ritrovato sotto per 4 punti a 3: “Nei tie-break ho cercato di essere aggressivo e questo credo abbia fatto la differenza. Giocare contro di lui è difficile, ha servito benissimo. È un po’ calato alla fine del secondo parziale, ma penso che nei momenti importanti sia andata dalla mia parte”.

Lo stile di gioco del brasiliano è senza dubbio molto simile a quello del numero 2 del mondo. A riguardo, l’altoatesino ha commentato: “Sicuramente ha delle qualità simile alle mie, ma allo stesso tempo vedo delle differenze. Ogni giocatore è diverso. Ha il suo modo di approcciare questo sport e io ho il mio. Ma il ragazzo è in ottime mani, ha un ottimo team intorno a lui ed è un gran lavoratore”.

Joao Fonseca tra presente e futuro

“La miglior qualità di Joao? Non ha paura, spinge su ogni colpo. È aggressivo, ha la mentalità giusta. Lui e il suo team hanno l’atteggiamento giusto e questo è fondamentale, specialmente per i giovani. Non lo conosco fuori dal campo, ma sembra un ragazzo molto umile. Senza dubbio in futuro sarà molto difficile batterlo, come lo è già adesso”.

E proprio del futuro del talento brasiliano è stato chiesto a Sinner, che non si è voluto sbilanciare più di tanto, sottolineando l’importanza del lavoro e della dedizione, fondamentali per la sua crescita esponenziale degli ultimi anni. “Non posso prevedere il futuro. Non so dove possa arrivare. Quello che so è che è un giocatore di altissimo livello. Ora che finalmente l’ho potuto affrontare, sono convinto che farà grandi cose. Ma deve lavorare tanto, come faccio io e come facciamo tutti – ha concluso l’azzurro –. Ha tutto ciò che serve per diventare un giocatore incredibile. Gli auguro il meglio”.