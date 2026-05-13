Musetti salterà il Roland Garros, distrazione al retto femorale per il toscano

Lorenzo Musetti non prenderà parte al Roland Garros 2026 e all’ATP 500 di Amburgo 2026. Distrazione al retto femorale sinistro per il tennista toscano, che salterà il secondo Slam della stagione, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Il carrarino, semifinalista dell’edizione 2025, non ha recuperato dai problemi fisici accusati agli Internazionali d’Italia e tornerà in campo per la stagione su erba. Nel 2025 Musetti si era ritirato proprio al Roland Garros per un problema fisico contro Carlos Alcaraz.

Il messaggio di Musetti sui social

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa”.

Musetti out a Parigi, cosa cambia in classifica ATP

Fuori dalla Top 20 nella Race verso le ATP Finals (885 punti), Musetti – uscito dalla Top ten in classifica ATP al termine degli Internazionali – perderà gli 800 punti della semifinale a Parigi nel 2025 e scenderà a quota 2315 punti rischiando di uscire dalla Top 15 a fine Roland Garros. Nella stagione su erba il toscano non dovrà difendere punti e avrà l’occasione di risalire nel ranking tra Queen’s e Wimbledon.