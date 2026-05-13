Internazionali d’Italia 2026: pioggia sul Foro Italico, interrotta Ruud-Khachanov

Pioggia sul Foro Italico. La sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 è stata interrotta a causa dell’intensificarsi della pioggia sul Campo Centrale.
AGGIORNAMENTO 18.25 – Khachanov sfrutta l’interruzione, break e 2-0.
AGGIORNAMENTO 18.20 – Si riparte con Khachanov al servizio sull’1-0 per Ruud nel secondo set. Il primo set l’ha vinto 6-1 il norvegese
AGGIORNAMENTO 18.15 – Riscaldamento in corso.
AGGIORNAMENTO 18.12 – I giocatori rientrano in campo dopo due ore e mezza di interruzione.
AGGIORNAMENTO 18.10 – I giocatori sono nel tunnel, a breve si dovrebbe ripartire.
AGGIORNAMENTO 18.07 – Slitterà con tutta probabilità Svitolina-Rybakina, che sarebbe dovuta iniziare alle 19.00.
AGGIORNAMENTO 18.05 – Gli addetti ai lavori stanno coprendo con la terra la zona allagata, ma al momento non è ancora praticabile.
AGGIORNAMENTO 18.00 – Addetti ai lavori sempre all’opera per sistemare l’angolo di campo allagato.
AGGIORNAMENTO 17.55 – Non si ripartirà prima delle 18.10
AGGIORNAMENTO 17.53 – Non di dovrebbe riprendere alle 18.00, l’ingresso dei giocatori tarderà ulteriormente.
AGGIORNAMENTO 17.50 – Gli addetti ai lavori stanno coprendo con la terra la zona allagata, ma al momento il problema non sembra ancora risolto.
AGGIORNAMENTO 17.45 – Ruud e Khachanov in attesa, al momento rientrano negli spogliatoi.
AGGIORNAMENTO 17.40 – Tarda l’ingresso dei giocatori, una parte di campo si è allagata, non si ripartirà prima delle 18.00.
AGGIORNAMENTO 17.35 – Dovrebbe slittare ulteriormente la ripresa ufficiale, non prima delle 17.50.
AGGIORNAMENTO 17.30 – A breve i giocatori dovrebbero rientrare in campo.
AGGIORNAMENTO 17.25 – Qualche ritardo nella pulizia delle righe e negli ultimi lavori di sistemazione del terreno, non si ripartirà prima delle 17.40.
AGGIORNAMENTO 17.22 – Gli spettatori sono rientrati sugli spalti, al momento non si ripartirà prima delle 17.30.
AGGIORNAMENTO 17.20 – Si intravede qualche raggio di sole tra le nuvole, intanto il Centrale è stato interamente scoperto.
AGGIORNAMENTO 17.12 – Campo scoperto a metà, gli addetti ai lavori iniziano a pulire le righe. Intorno alle 17.30 si dovrebbe ripartire.
AGGIORNAMENTO 17.07 – Ha smesso di piovere. Campo quasi interamente scoperto, non si riprenderà prima delle 17.20
AGGIORNAMENTO 17.00 – Gli addetti ai lavori stanno rimuovendo l’acqua dai teloni per poi scoprire definitivamente il campo.
AGGIORNAMENTO 16.55 – Pioggia molto leggera sul Foro, gli addetti ai lavori iniziano a scoprire il Centrale mentre Ruud e Khachanov iniziano a riscaldarsi negli spogliatoi.
AGGIORNAMENTO 16.50 – Il cielo è meno scuro, ma la pioggia al momento persiste. Sarà difficile vedere in campo Ruud e Khachanov 17.15. Probabile un ulteriore slittamento almeno alle 17.30.
AGGIORNAMENTO 16.45 – L’intensità della pioggia sta iniziando a diminuire.
AGGIORNAMENTO 16.32 – Il gioco non riprenderà prima delle 17.15.
AGGIORNAMENTO 16.30 – Piove forte sul Foro Italico, a breve la ripresa del gioco dovrebbe slittare oltre le 16.45
AGGIORNAMENTO 16.20 – L’intensità della pioggia aumenta, difficile che si possa riprendere alle 16.45.
AGGIORNAMENTO 16.10 – Una parte di pubblico è uscita dallo stadio, alcuni spettatori sono rimasti in tribuna con gli ombrelli aperti.
AGGIORNAMENTO 16.07 – L’intensità della pioggia non diminuisce attualmente.
AGGIORNAMENTO 16.05 – Al termine di Ruud-Khachanov scenderanno in campo Svitolina-Rybakina (non prima delle 19.00) e poi Jodar-Darderi (non prima delle 20.30).
AGGIORNAMENTO 16.02 – Il gioco non riprenderà prima delle 16.45.
AGGIORNAMENTO 16.01 – Le previsioni danno pioggia fino alle 17.00, poi le condizioni dovrebbero migliorare.
AGGIORNAMENTO 16.00 – Il gioco non riprenderà prima delle 16.30.
AGGIORNAMENTO 15.56 – Il campo è stato coperto con i teloni, al momento non ci sono indicazioni sulla ripresa del gioco.
AGGIORNAMENTO 15.55 – Iniziano i lavori di copertura del Centrale.
AGGIORNAMENTO 15.54 – I giocatori rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 6-1 0-1.
AGGIORNAMENTO 15.53 – Gioco fermo dopo un 15 vinto da Ruud nel secondo game del secondo set.
AGGIORNAMENTO 15.52 – Nonostante la pioggia si riprende a giocare.
AGGIORNAMENTO 15.50 – Interrotta Ruud-Khachanov sul 6-1 0-1 per il norvegese.