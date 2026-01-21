Australian Open 2026: Zheng-Moutet, medical timeout per Zheng

Medical timeout per Michael Zheng nel corso della sfida con Corentin Moutet, valida per il secondo turno dell’Australian Open. Problema quadricipite sinistro per lo statunitense, che sul punteggio di 6-3 1-6 1-2 per il francese ha richiesto un trattamento medico. Il vincente di questo match sfiderà Carlos Alcaraz al terzo turno.
AGGIORNAMENTO 07.28 – Zheng obbligato a lasciare il campo per ricevere il trattamento medico
AGGIORNAMENTO 07.33 – Zheng rientra in campo
AGGIORNAMENTO 07.34 – Il gioco riprende con Moutet al servizio