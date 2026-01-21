Australian OpenNews

Australian Open 2026: Zheng-Moutet, medical timeout per Zheng

Il tennista americano Michael Zheng
Michael Zheng - Foto Natalie Kim Photography

Medical timeout per Michael Zheng nel corso della sfida con Corentin Moutet, valida per il secondo turno dell’Australian Open. Problema quadricipite sinistro per lo statunitense, che sul punteggio di 6-3 1-6 1-2 per il francese ha richiesto un trattamento medico. Il vincente di questo match sfiderà Carlos Alcaraz al terzo turno.

AGGIORNAMENTO 07.28 – Zheng obbligato a lasciare il campo per ricevere il trattamento medico

AGGIORNAMENTO 07.33 – Zheng rientra in campo

AGGIORNAMENTO 07.34 – Il gioco riprende con Moutet al servizio

