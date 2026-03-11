Paolini ammette: “Gibson ha giocato una grandissima partita, ero in balia dei suoi colpi”

“Ho dei rammarichi per non aver sfruttato alcune chance. Talia ha giocato una partita di altissimo livello. Nel terzo set avrei dovuto spingere di più, come ha fatto lei. Questo è quello che più mi dispiace”. Queste le parole di Jasmine Paolini, riportate da Ubitennis, dopo la sconfitta in tre set contro la qualificata Talia Gibson. 7-5 2-6 6-1 il punteggio in favore dell’australiana che accede ai quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells, dove affronterà la testa di serie numero 14 del tabellone Linda Noskova. Ci si aspettava di più, forse, dall’ex numero 4 del mondo, dopo le deludenti campagne ai 1000 di Doha e Dubai, terminati al primo turno. La stessa Paolini, però, parla di “torneo positivo”, riconoscendo la performance di alto livello sfornata dalla sua avversaria.

L’azzurra ha esordito riflettendo sul match, tra i rammarichi per non aver sfruttato diverse occasioni e i complimenti all’avversaria, autrice di una prestazione fantastica che l’ha portata a diventare la prima donna a raggiungere i quarti di finale a Indian Wells passando dalle qualificazioni nell’ultimo decennio. “Sicuramente lei ha giocato una partita di livello molto alto. Primo set ho avuto qualche chance non sfruttata, un break sopra e forse quello è il rammarico più grande. Vincere il primo set avrebbe fatto girare la partita in modo diverso. Lei nel terzo set ha giocato veramente bene: pochissimi errori, ha spinto da subito su tutte le palle”.

“Un po’ mi ha sorpreso perché il secondo set avevo provato a rallentare, a variare di più e aveva funzionato. Avrei dovuto spingere di più anch’io, ne ho parlato anche con il team. Avrei dovuto farla muovere di più, ma è facile dirlo dopo la partita. Sinceramente, credo che Talia abbia giocato veramente da giocatrice di alto livello”.

Alla numero 7 del mondo è stato chiesto se la pausa di 10 minuti, una costante degli ultimi anni, tra secondo e terzo set abbia influito sul risultato finale. “Jas”, in modo onesto, ha ammesso che nel turno precedente contro Ajla Tomljanovic era stata lei a giovare di tale pausa per resettare e vincere il terzo e decisivo set. “Penso che sia una cosa che succede un po’ a tutti. L’altro giorno, contro Ajla, ho sfruttato io la cosa a mio favore”. E partendo proprio dalla sfida con l’australiana, la toscana ha capito quale sia stato il motivo della sconfitta contro Gibson: “La cosa che ho fatto diversamente con Tomljanovic è stato entrare a bomba nel terzo set. Ho iniziato a spingere io, a prendermi le opportunità. Oggi è successo un po’ il contrario, ero in balia dei suoi colpi, quindi è questo che mi dispiace”.