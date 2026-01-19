Australian Open 2026: Wawrinka supera Djere e avanza al secondo turno

Buona la prima nell’ultimo Australian Open della carriera per Stan Wawrinka, che supera in quattro set Laslo Djere con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 7-6(4) in 3 ore e 20 minuti e conquista l’accesso al secondo turno.

Continua così l’ottimo periodo di forma dello svizzero, protagonista di un 2026 iniziato con segnali incoraggianti dopo l’annuncio del ritiro che arriverà al termine della stagione. Wawrinka arriva a Melbourne forte delle buone prestazioni alla United Cup, dove ha centrato una vittoria ma soprattutto ha sempre portato al terzo set avversari più giovani e con ranking superiore.

Con questa vittoria all’esordio all’Australian Open 2026, Stan Wawrinka entra in un club ristrettissimo: è soltanto il terzo uomo negli ultimi 48 anni a vincere un match di singolare in uno Slam dopo i 40 anni, dopo Jimmy Connors e Ivo Karlovic. Al secondo turno Stan attenderà il vincente del match tra Jiri Lehecka e il qualificato francese Arthur Gea.

LA PARTITA

Il primo set si sviluppa sul filo dell’equilibrio, con entrambi i giocatori solidi al servizio, a fare la differenza è il break conquistato da Djere nell’undicesimo game, che gli permette di servire per il set e chiudere il parziale per 7-5.

Nel secondo set arriva immediata la reazione di Wawrinka. Lo svizzero trova il break nel quarto game, sfruttando la prima palla break concessa dall’avversario, e da lì gestisce il vantaggio con autorevolezza e precisione. Stan non concede nulla nei propri turni di battuta e al quarto set point chiude il parziale per 6-3.

Trama simile nel terzo set, deciso da un solo break: Wawrinka lo piazza nel settimo game e difende con esperienza il vantaggio fino al 6-4 che lo porta avanti di due set a uno.

Il quarto parziale vede Djere spalle al muro ma ancora combattivo. Il serbo annulla nei primi game ben quattro palle break che avrebbero potuto indirizzare subito il set e resta aggrappato al match. Alla prima occasione utile è Djere a trovare il break e a portarsi avanti 4-2, ma non riesce a confermarlo. Wawrinka reagisce, recupera lo svantaggio e si riporta in parità sul 4-4. Da quel momento regna l’equilibrio fino al tiebreak dove la maggior eesperienza di Stan è decisiva, con attenzione lo svizzero chiude per 7 punti a 4.

LE PAROLE DI WAWRINKA

A rendere ancora più speciale la vittoria di Stan Wawrinka è stata l’emozione del post-match. Lo svizzero si è presentato all’intervista con gli occhi lucidi, visibilmente commosso nel vivere l’ultimo Australian Open della sua carriera. “Ho ancora la possibilità di giocare un’altra partita qui. È la mia ultima volta, cerco di godermela, però sono qui comunque per vincere. Lotterò sempre e spero di poter andare avanti”.

Così Stan Wawrinka, con le lacrime agli occhi, ha raccontato le sue sensazioni dopo il successo all’esordio contro Djere, consapevole di vivere l’ultimo capitolo della sua storia a Melbourne, lo Slam che ha alzato nel 2014 e in cui ha debuttato nel 2006. “Verso la fine del match ho iniziato a pensare un po’ troppo, sono diventato più emotivo, però ho lavorato tanto per giocare a questo livello e sono riuscito a trovare altre soluzioni. Sono felice del comportamento che ho avuto, di quanto sono rimasto lì a lottare, quindi sono molto contento”.

Infine, il ringraziamento al pubblico australiano, che lo ha accompagnato per tutta la battaglia: “C’è un’energia incredibile, un’energia positiva, e il loro supporto mi ha aiutato davvero tanto, è stato tanto tanto utile”.